PALLAVOLO – Besana e Smilers con il Nola Città dei Gigli, i due main sponsor in visita alla prima squadra

Una gradita visita ha caratterizzato l’ultimo allenamento delle ragazze della Besan Smilers Nola alla vigilia dell’inizio ufficiale del campionato di B2 2020/2021. Nonostante il clima di incertezza e precauzione dovuto al riaccendersi dell’epidemia di Covid-19 su tutto il territorio nazionale, le ragazze allenate da coach Vito Ferrara stanno ultimando la preparazione pre-campionato presso il centro sportivo San Lorenzo di Mercato San Severino, dove hanno ricevuto la visita del dottor Riccardo Calcagni e del dottor Domenico Cocchia, rispettivamente CEO di Besana e Smilers, main sponsor della compagine nolana per la stagione 2020/21. In attesa di un ritorno al PalaMerliano di Nola e di un placarsi di questa nuova ondata epidemiologica, le ragazze di coach Ferrara hanno accolto con grande gioia i due sponsor ringraziandoli per il sostegno e la fiducia riposte in un progetto socio-sportivo certamente reso ancor più complicato dal difficile contesto.

“Non ci nascondiamo: la situazione è delicata e piuttosto complicata – ha dichiarato la presidentessa del Nola Città dei Gigli, Elvezia Chiacchiaro – fare sport in questo contesto è quasi utopistico ma nonostante tutto ci stiamo provando. Grazie alla perseveranza delle nostre ragazze e dello staff tecnico ma anche e soprattutto grazie alla generosità e alla caparbietà di aziende come Besana e Smilers che non smettono di credere in un sogno chiamato sport. Questa visita ha dato morale e forza alle ragazze che, nonostante le restrizioni e le cautele, si stanno allenando duramente per presentarsi nel migliore dei modi all’esordio in campionato. Nel ringraziare le famiglie Calcagni e Cocchia, voglio anche salutare i nostri tifosi che ci auguriamo di poter riabbracciare letteralmente quanto prima. Al di là dei risultati che conseguiremo, sarà una grande festa quando potremo tornare tutti insieme a far festa al palazzetto”.