PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket, Lombardi: “Contento di far parte di questo gruppo”

L’ala Della Gevi Napoli Basket Eric Lombardi è intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket, al termine del successo ottenuto dagli azzurri contro la Stella Azzurra Roma.

“ E’ stata una partita difficile contro una squadra molto fisica e che corre tanto. C’è stata molta lotta a rimbalzo, la Stella Azzurra non ha ceduto niente fino al quarantesimo. Sono una formazione molto giovane e con ottima prospettiva. Complimenti a loro. Prima di venire a giocare a Napoli ho avuto modo di parlare col coach e con lo staff, mi hanno illustrato un progetto molto ambizioso che ho sposato con molta convinzione, fin dal primo momento. Siamo una squadra completa, dal play al pivot. Sono molto contento di far parte di questo gruppo, con compagni super, siamo coesi sia in campo che fuori dal campo. Sappiamo qual è il nostro obiettivo. Il riposo della prossima domenica, dopo 3 partite in una settimana, potrà farci molto bene. Le prossime gare, in trasferta a Ferrara e Ravenna, saranno molto impegnative contro squadre forti che si prepareranno al meglio per giocare contro di noi, dovremo dare il massimo per ottenere risultato. Andremo a giocare con grande voglia ed energia. L’assenza di Mayo è stata sicuramente un fattore, ora aspettiamo che possa riprendersi al meglio. La squadra sta andando comunque bene, ma siamo in attesa del suo rientro. In questo periodo gli siamo stati, tutti, molto vicino.”

La Gevi Napoli Basket osserverà il turno di riposo nel prossimo weekend tornando in campo mercoledi 16 dicembre alle ore 18,00 sul parquet della Top Secret Ferrara per il recupero della seconda giornata del girone Rosso del campionato di Serie A2.