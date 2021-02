Europa League: passano Milan e Roma, fuori il Napoli

Due squadre italiane su tre, ieri, in virtù dei risultati delle gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, hanno superato il turno, conquistando gli ottavi della seconda competizione continentale. Al Milan è stato sufficiente il pari per 1 a 1, al Mezza, contro la Stella Rossa, grazie al 2 a 2 del primo match, la Roma, invece, ha battuto nuovamente, in casa, i portoghesi del Braga per 3 a 1. Non ce l’ha fatta il Napoli di Gattuso pur vincendo al Maradona per 2 a 1 contro gli spagnoli del Granada. Fatale il 2 a 0 rimediato in Andalusia otto giorni fa.