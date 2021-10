LE INTERVISTE – Bologna, Mihajlovic: per lo scudetto faccio il tifo per il Napoli

NAPOLI – “Faccio il tifo per il Napoli per lo scudetto“: dopo la sconfitta sul campo dei partenopei, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si dimostra ancora una volta un gran signore. Non che manchino argomenti per recriminare all’allenatore rossoblù, che anche in questa giornata deve affrontare il tema arbitri: “Abbiamo perso contro una squadra più forte – ammette ai microfoni di Sky – probabilmente avremmo perso anche senza i due rigori. Non voglio commentare l’arbitraggio, anche se è strano che dopo le partite del Bologna mi venga sempre chiesto le situazioni fischiate a nostro sfavore. Mi ricordo un’espulsione di Soriano per una gomitata con rigore contro, oggi sull’1-0 ho visto una gomitata di Osimhen e nessuno ha detto niente. Diventa difficile affrontare le partite se una volta giochi in nove e una volta con due rigori contro. Sono già più forti in partenza, così diventa impossibile. Ora però andiamo avanti – conclude Mihajlovic – i ragazzi hanno cercato di fare quello che avevamo preparato, come dimostra il primo gol subìto: l’abbiamo preso su una palla in uscita che avevamo studiato“.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu