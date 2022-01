Ounas, oggi le visite dopo l’anomalia cardiaca riscontrata in Camerun

Sono in programma oggi le visite di Adam Ounas. L’attaccante algerino è reduce da una permanenza in Camerun molto complessa tra il Covid e un’anomalia cardiaca evidenziata dai successi esami e rivelata dopo l’eliminazione dal ct dell’Algeria, Belmadi, alla fine non è riuscito a giocare neanche un minuto in Coppa d’Africa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Ounas rientrerà oggi in città e poi sarà sottoposto a tutti i controlli necessari a valutare il suo quadro clinico e soprattutto le condizioni cardiache. Con fiducia.

Fonte: tuttomercatoweb.com