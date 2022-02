SCI – Roccaraso, rinviato a domani la prima gara del Grand Prix Italia femminile

Roccaraso, 15 febbraio 2021 – Una fitta nevicata, ha impedito questa mattina lo svolgimento del primo dei due slalom giganti, in programma oggi e domani, del circuito del Grand Prix Italia femminile validi per il Trofeo Marinella, organizzati a Roccaraso dagli sci club del comitato campano FISI, 3punto3, Napoli e SAI. La gara è stata rinviata a domani e le 90 atlete iscritte appartenenti alle squadre nazionali B e C, a gruppi sportivi e a molti comitati regionali della penisola, arricchito dalla partecipazione di atlete straniere, provenienti da Francia, Spagna e Giappone, saranno impegnate in due giganti di due manche ciascuno.

Una giornata che risulterà impegnativa anche per la squadra del comitato campano tra cui figurano le due abruzzesi di nascita Francesca Carolli, che ha già vinto nella categoria aspiranti quest’anno e che attualmente figura al’11.mo posto della classifica assoluta giovani e Michele Valentini, che si era aggiudicata la vittoria di categoria lo scorso anno della tappa abruzzese e fino a questa gara risulta 23.ma, nella classifica generale. Completano il team del CAM Chiara Carolli e Beatrice d’Acunto del SAI e Giulia Claar dello sci club Aremogna.

Gli sci club organizzatori premieranno domani le vincitrici di ciascuna gara, nel piazzale delle Gravare all’Aremogna, con braccialetti di seta offerti dalla maison E.Marinella grazie all’iniziativa di Alessandro Marinella e, nel giorno successivo alla festa di San Valentino, anche con un week end per due persone, da trascorrere all’hotel la Scogliera di Ischia, nel mese di giugno.