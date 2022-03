NAPOLI – Lo staff medico azzurro tenterà un recupero lampo per il centrocampista camerunense Anguissa

Fermo il campionato per dare spazio alle varie nazionali, impegnate negli spareggi Mondiali, tra cui l’Italia, il gruppo azzurro superstite, al centro tecnico di Castel Volturno, è già al lavoro per preparare l’ostica trasferta di Bergamo, in programma il 3 di aprile alle 15. Assenti per squalifica, causa cumulo di ammonizioni, Rrahmani e Osimhen e out Di Lorenzo per infortunio, Spalletti ha avuto rassicurazioni dallo staff medico sulle condizioni del centrocampista del Camerun Frank Anguissa, alle prese con un affaticamento muscolare. che non gli ha permesso di raggiungere la propria nazionale. Si tenterà di recuperarlo per il match contro la squadra di Gasperini. Perdere anche il forte calciatore di proprietà del Fulham, sarebbe troppo. La sua presenza in una partita così importante costituirebbe un motivo di gioia per il mister dei partenopei, che, ahimè, ancora una volta, perde pezzi per strada. Intanto Ounas, non sicuramente al massimo della condizione, tuttavia, sarà a disposizione di Spalletti per quella partita.

Fonte: Repubblica Napoli