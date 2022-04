Napoli – Meret torna a disposizione di Spalletti, problemino muscolare per Osimhen

Nel centro sportivo di Castel Volturno, gli azzurri preparano il match interno di domenica alle 15, contro la Viola di Vincenzo Italiano, un’altra gara ostica e insidiosa per il team partenopeo che, tuttavia, se tiene ad ambire a traguardi prestigiosi, deve assolutamente vincere. Sette finali, da qui al termine della stagione, per Insigne e compagni impegnati seriamente nella corsa a tre per la conquista del tricolore. Ormai il Napoli non può più nascondersi dietro un dito. Con un obiettivo alla portata nessuno può tirarsi indietro , pur riconoscendo che a Spalletti non é stato affatto chiesto di puntare allo scudetto ma,perché ora la situazione è cambiata e il Napoli non ha nulla da invidiare alle due rivali milanesi che non sembrano dei fulmini di guerra. Perche non provarci? Intanto, ieri durante l’allenamento, Victor Osimhen ha accusato un piccolo problema muscolare che lo ha costretto ad uscire dal campo. A quanto pare, fortunatamente non è nulla di grave e preoccupante. Infatti lo stesso attaccante nigeriano ha rassicurato tutti sulla sua presenza, al Maradona, nel confronto con la Fiorentina. Intanto il portiere Meret ha smaltito l’infortunio ed è tornato a disposizione del tecnico toscano, per cui sarà in panchina domenica pomeriggio. Gli altri infortunati, come Di Lorenzo, hanno svolto lavoro differenziato in palestra.