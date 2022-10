Coppa Italia – Agli ottavi il Napoli troverà la Cremonese

Chiusi ieri sera tra supplementari e calci di rigori i sedicesimi di finale della competizione tricolore nazionale. Hanno raggiunto il traguardo degli ottavi le seguenti formazioni:

Genoa

Torino

Spezia

Parma

Monza

Cremonese

Sampdoria

Bologna

Secondo il tabellone della Coppa Italia 2022/23, il Napoli troverà, a gennaio, in gara unica, al Maradona, la Cremonese di Massimiliano Alvini, battuta, recentemente, in campionato, allo Zini per 4 a 1.