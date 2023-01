LE INTERVISTE – Juventus, Allegri: “Sconfitta meritata, serate che capitano”

E’ la sconfitta più difficile della sua carriera con la Juventus? “Le sconfitte sono pesanti, ci sono sconfitte dove a volte sono meritate e immeritate. Stavolta è meritata, ci sono delle situazioni dove ogni azioni rischi di prendere gol ma che in realtà sono situazioni leggibili. Stasera abbiamo avuto la forza di cercare di ribaltarla, ma non è stato così. Non ci deve fare buttare giù, bisogna riprendere il cammino”. Hanno pesato gli errori oggi . “Quando ci sono questi errori è difficile non prendere gol, sono serate che capitano. E’ capitata una serata contro la prima della classe, merita il primato che ha. Bisogna lavorare, crescere, recuperare gli infortunati e bisogna vedere il positivo. Abbiamo avuto un buon momento nel primo tempo. La sconfitta è più che meritata, il cammino è lungo ed è una sconfitta che va messa lì”. Perché nei primi venti minuti non siete riusciti a stare più alti? “Le prime cose buone sono state fatte con Chiesa spostato, poi il secondo gol è stato un palla che rimasta lì come il terzo o il quarto. Quando ci sono queste serate non è un caso però bisogna portare a casa la sconfitta”. Dispiace perdere così nell’ultima partita di Allegri? “Dispiace per il presidente, ora bisogna pensare di andare avanti e ottenere gli obiettivi”.

Le parole di Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Napoli. “C’è da fare i complimenti al Napoli, eravamo un po’ bassi di energia e dopo i primi venti minuti in difficoltà ci siamo alzati. Dopo l’1-0 nel momento migliore abbiamo preso il secondo, ci sono state delle situazioni buoni in area di rigore ma ci sono delle serate in cui ogni tiro c’è un gol per loro. Basta vedere il terzo gol su angolo, bisogna rimettersi in piedi, recuperare energie ed iniziare di nuovo a lavorare. Il campionato è lungo, la partita di stasera è stata questa”.

Vincenzo Letizia

