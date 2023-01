LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Osimhen trascinatore, Kvara torna a brillare

Meret 6.5 – L’intervento migliore lo fa sul quasi autogol di Rrahmani e pure in altre circostanze si dimostra reattivo e concentrato.

Di Lorenzo 7 – Gara di grande applicazione tattica, senza disdegnare il suo apporto in fase di spinta.

Rrahmani 6.5 – Primo tempo con due errori evidenti: un’apertura errata che manda quasi in porta Di Maria e un maldestro intervento che per poco non causa un autogol. Si riscatta con un gran gol che mette ko la Juventus.

Kim 6.5 – Così come per il suo compagno di reparto, la sua gara vive di alti e bassi. Sicuramente rivedibile la sua reattività in occasione della rete juventina, ma allo stesso tempo, con la sua forza e velocità, spegne parecchie velleità offensive bianconere.

Mario Rui 7 – L’emblema della sua generosità e del suo temperamento sta nella palla recuperata che permette a Kvaratskhelia di confezionare l’assist per la tripletta di Osimhen.

(Olivera s.v.)

Anguissa 6 – La sua fisicità è insostituibile per il centrocampo azzurro, anche se stasera gli fa un po’ difetto la precisione.

Lobotka 7.5 – Con un paio di cambi di passo, palla al piede, nel cuore del centrocampo, fa capire sin dai primi minuti che il ritmo e la qualità del gioco del Napoli sarebbero stati di livello eccezionale. Non è un caso che quando lui è in palla, gli azzurri difficilmente sbagliano la partita.

Zielinski 6.5 – Gioca ogni pallone con calma e qualità, senza eccedere nelle giocate, favorendo lo sviluppo della manovra offensiva senza sbavature.

(Ndombele s.v.)

Politano 6.5 – Mette lo zampino nelle prime due reti del Napoli, poi cede fisicamente e deve lasciare il posto ad Elmas.

(Elmas 7 – Entra con determinazione e qualità, mettendo pure a segno la rete della cinquina finale. Dà l’impressione di poter rivestire con gran profitto il ruolo di esterno destro, dove riesce ad essere più concreto nelle giocate.)

Osimhen 9 – Si conferma il vero trascinatore della squadra. Fa ammattire Bremer con velocità e cattiveria irrefrenabili. Alla fine le tre reti realizzate gli stanno pure strette. Fenomenale.

(Raspadori s.v.)

Kvaratskhelia 7.5 – Torna a brillare nella notte più importante. Gol, assist e sicurezza ritrovata. Ora si può tornare a sognare.

(Lozano s.v.)