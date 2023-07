Tutte le 38 giornate della Serie A stagione 2023/24

Il prossimo campionato italiano sarà sicuramente molto più avvincente di quello passato in cui il Napoli non ha avuto rivali. Rispetto all’edizione scorsa non ci sarà nessuna sosta durante le festività natalizie. Oltre alle gare del 23 dicembre e del 6 gennaio è previsto un turno di campionato anche il 30 dicembre. Ma vediamo tutto il quadro completo delle 38 giornate: