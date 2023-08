LE INTERVISTE – Osimhen: “Importante iniziare con una vittoria. Contratto? Vedremo a fine mercato”

Il Napoli non sbaglia la prima gara del campionato e supera il Frosinone 3-1: al rigore di Harroui hanno risposto Politano e due volte Osimhen . A fine gara il centravanti nigeriano ha risposto alle domande di Dazn: – Ottimo inizio, le cose non sembrano essere cambiate “Era importante iniziare bene, congratulazioni alla squadra ma anche al Frosinone che ha giocato molto bene. Sono felice di aver contribuito con 2 gol, dobbiamo continuare così”. Non sapevo che gli Android possono eliminare tutti gli annunci. Rimuovere gli annunci dal tuo Android accelera la navigazione, risparmia sui costi dei dati e protegge la tua privacy!Experts On Security Raccomandato da – In estate ci sono stati molti rumors di mercato con l’Arabia, tu però stai trattando il rinnovo, quali sono i tuoi pensieri? “Ci sono state tante speculazioni. Il presidente è il capo, noi stiamo negoziando, io sono un calciatore del Napoli e continuo a dare il cuore per la mia squadra. Vediamo cosa accadrà a fine mercato”. – Garcia ti ha paragonato a Cristiano Ronaldo, sei d’accordo? “Cosa posso dire, è importante che il tecnico creda in me, io rispondo la fiducia con le prestazioni sul campo. Siamo tutti importanti per la squadra, ci sono tanti leader oltre a Di Lorenzo, come Mario Rui, Zielinski, Meret. L’importante è essere un gruppo unito”.

Vincenzo Letizia

