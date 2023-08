LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Di Lorenzo trascinatore, Osimhen ha ancora fame di gol

Meret 6 – Impensierito solo da calci da fermo, in una serata di ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 7.5 – Dominante sull’out destro, tra assist e sgroppate si conferma uno dei trascinatori della squadra.

Rrahmani 6.5 – Preciso negli interventi, si fa trovare sempre al posto giusto.

Juan Jesus 6.5 – Prestazione attenta anche la sua, poco impensierito dagli attaccanti avversari.

Olivera 6 – Dal suo lato si gioca meno, quindi si limita ad una prestazione diligente in entrambe le fasi.

Cajuste 5 – Esordio sfortunato, condizionato da un rigore procurato dopo i primi cinque minuti di gioco. Gli manca ancora la brillantezza e l’abitudine ai ritmi italiani. Vari inserimenti con tempistiche imprecise ed eccessiva irruenza in qualche intervento, come in occasione del giallo. Diamogli tempo.

(Anguissa 6.5 – Entra e domina fisicamente il centrocampo).

Lobotka 6.5 – Ci mette qualche minuto per ingranare, poi inizia a dominare il gioco con la sua regia.

(Ostigard s.v.)

Zielinski 7 – Gioca in costante appoggio alla punta, ispirando con giocate sempre raffinate la manovra offensiva della squadra. Se riuscirà a ritrovare maggiore cattiveria in fase di finalizzazione, potrà rivelarsi un valore aggiunto per le idee tattiche di Garcia.

Politano 7 – Le azioni offensive del Napoli della prima fase di gara, si appoggiano tutte su di lui e la sua intraprendenza offensiva. Trova un gol di cattiveria, sfruttando finalmente una conclusione alla distanza, e conferma la grande intesa con Di Lorenzo.

(Elmas s.v.)

Osimehn 7.5 – Cannonata feroce al volo per il suo primo gol in stagione, volata in profondità a freddare il portiere in uscita per il suo secondo. Dall’inizio si direbbe che la sua fame di gol è intatta.

(Simeone 6.5 – Entra e in pochi minuti sfiora il gol e mette Zielinski davanti alla porta con un bell’assist. Sa sempre come farsi apprezzare).

Raspadori 6.5 – Garcia si fida di lui e lo lascia in campo per tutto il match. Trova un gol, annullato, e cerca di riempire l’area a supporto di Osimhen, pur partendo da sinistra. Non catalizza l’azione sulla fascia, ma dimostra voglia costante di andare a concludere e, contemporaneamente, sacrificarsi per la squadra. Risorsa potenzialmente preziosissima.