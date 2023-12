LA PARTITA – Napoli-Inter 0-3, gli azzurri cadono al Maradona

Il Napoli perde al Maradona contro l’Inter 3-0. Nel primo tempo apre le marcature Chalanoglou, nella ripresa i nerazzurri vanno a segno anche con Chieda e Thuram.

PRIMO TEMPO

Al 2’ occasione per il Napoli con Elmas che effettua una gran conclusione da fuori area, grande parata di Sommer che spedisce in angolo. Al 35’ azzurri ancora vicini al gol con un tiro da fuori area di Politano, il pallone colpisce la traversa. Al 44’ passa in vantaggio l’Inter con Chalanoglou. Al 45’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 48’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 58’ Napoli vicino al pareggio con un tiro di Kvaratskhelia, ma il pallone viene deviato e termina di poco fuori. Al 62’ arriva il raddoppio dell’Inter con Barella. All’80’ colpo di testa di Osimhen, ci arriva Sommer. All’84’ c’è anche il terzo del dell’Inter con Thuram. Al 90’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Demme, Zielinski, Cajuste, Lindstrom, Simeone, Zerbin, Gaetano, Raspadori. All. Mazzarri

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disp. Di Gennaro, Audero, Carlos Augusto, Bisseck, Stabile, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Frattesi, Asllani, Agoumé, Arnautovic, Sanchez. All. Inzaghi

Arbitro: Massa (VAR: Marini)

Ammoniti: Elmas, Darmian, Thuram

Mariano Potena