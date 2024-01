Calciomercato – Dopo Mazzocchi il Napoli non ha concluso nessun’altra trattativa, eppure Mazzarri è in piena emergenza

Il mercato del Napoli, attualmente, è fermo, nulla ancora all’orizzonte, dopo l’acquisto dalla Salernitana di Mazzocchi. Tante le voci sui possibili rinforzi ma nessuna trattativa sembra andare in porto. Si è tanto parlato, in questo periodo, di Samarzic e di Dragusin, tuttavia entrambi gli affari non sono andati a buon fine, a causa delle tante lungaggini e dei tentennamenti della dirigenza partenopea. Sia il difensore che il centrocampista andranno da tutt’altra parte, con relativa ennesima delusione dei tifosi azzurri che speravano in questa sessione invernale di calciomercato per far risalire la squadra, scivolata in nona posizione in classifica. A dicembre è partito per la Germania Elif Elmas e non è stato sostituito, Anguissa è con la sua nazionale impegnato nella Coppa d’Africa, Demme e Gaetano sono scontenti e vorrebbero essere ceduti. Inoltre Zielinski ha già la testa a Milano, dove nella prossima stagione vestirà la casacca dell’Inter. Insomma uno o addirittura due centrocampisti servirebbero come il pane, però De Laurentiis, malgrado avesse dichiarato che avrebbe portato a Napoli dei rinforzi, a tutt’oggi, è in stand by ai box a riflettere sul da farsi mentre il tempo scorre e l’emergenza è forte. Il tecnico toscano è costretto a fare di necessità virtù, con la rosa ridotta all’osso a causa dell’indisponibilità per infortuni di Meret, Olivera, Natan e delle assenze dei nazionali africani. Poi ci sono Ostigard, Zanoli e Zerbin pronti a lasciare la squadra per giocare con continuità altrove. Insomma peggio di così non poteva andare, per giunta in un momento assai delicato della stagione, dove tutto è ancora possibile con il quarto posto non lontanissimo, la Supercoppa italiana all’orizzonte e il ritorno della Champions tra qualche mese. Con questa situazione precaria e i giocatori scontenti sarà difficilissimo spazzare via le polemiche e le critiche che stanno accompagnando il Napoli. Oltre che a centrocampo, occorre intervenire soprattutto in difesa, reparto allo sbando che ha bisogno di in centrale con esperienza da vendere e con gli attributi giusti per guidare i compagni, insomma un novello Kim per intenderci e non un altro giovane dalle belle speranze come Natan. Nonostante il calciomercato sia aperto da oltre 10 giorni la società non si sta muovendo come dovrebbe, ogni giorno esce un nome nuovo che poi si rivela solo un’ipotesi. Adesso si parla di Traoré, ex Sassuolo, oggi al Bournemouth. La trattativa con gli inglesi pare sia in fase di accelerazione, difatti a breve il club azzurro si incontrerà con gli agenti in Italia per mettere nero su bianco su questo possibile affare. Probabilmente il centrocampista ivoriano sarà un nuovo calciatore del Napoli che, ora come ora, non può più essere attendista. De Laurentiis vorrebbe il giocatore in prestito fino alla fine della stagione per non vincolarsi all’acquisto, in caso non fosse gradito al prossimo allenatore. Il club britannico ha aperto a questa soluzione, quindi vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la trattativa che molti addetti ai lavori danno per fatta. Tuttavia con il presidente nulla è sicuro.