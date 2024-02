La lista d’attesa per l’Europa

Si, davvero la lista presentata alla Uefa per la partecipazione alle prossime gare di Champions League, assomiglia più ad una lista d’attesa di gente trovatasi casualmente davanti ad uno sportello che ad un elenco di calciatori programmato e studiato per competere a buon livello.

Le regole europee sono stringenti in termini di presenza di elementi del vivaio, di giocatori cresciuti nella nazione calcistica del club e di sostituzioni da poter apportare a febbraio, ebbene sembra quasi che la S.S.C. Napoli ignori suddette regole. Sappiamo che ovviamente non è così ma se non è ignoranza, è quantomeno mancanza di programmazione. Il Napoli si prepara ad affrontare la doppia sfida con il Barcellona con tre, dico tre, centrocampisti in rosa ufficiale (Cajuste, Anguilla e Lobotka), vista la remunerativa cessione di Elmas, e con il nuovo belga Dendoncker, Demme e Zielinski che guarderanno comodamente le partite in tv. In attacco si nota invece una abbondanza spropositata, la bellezza di otto giocatori per tre maglie, sia che Mazzarri vada avanti con l’attuale 5-4-1, sia che decida di riproporre il suo personalissimo 4-3-3. Una rosa palesemente squilibrata e senza giovani, se non Idasiak, frutto di un mercato incomprensibile che però non è oggetto di questo articolo. Tuttavia è lecito chiedersi, avendo solo tre centrocampisti, in Europa sembrerebbe evidente giocare con due centrali ma a questo punto con la difesa a cinque perché non prendere un difensore rapido e bravo di testa al posto di Ngonge, che, opzionato o acquistato, sarebbe potuto restare fino a giugno a Verona o dirottato altrove?

Programmazione dicevamo, le rose non si improvvisano ma si costruiscono con abnegazione e competenza tassello dopo tassello. Siamo certi che Gaetano e Zerbin, che avrebbero potuto giocare in Champions, non avrebbero fatto comodo? Si può dire che i ragazzi volessero giocare di più ma in questo momento di crisi nera il Napoli avrebbe avuto bisogno di tutte le risorse disponibili.

R.M.