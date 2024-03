LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Difesa colabrodo, attacco inefficace

Meret 6 – Su un paio di gol può fare meglio, ma in molte circostanze è decisivo con uscite coraggiose.

Di Lorenzo 5 – Inefficace in entrambe le fasi.

Rrahmani 5.5 – Ogni tanto avanza in cerca di fortune offensive, visto che dietro le gioie sono rare.

Juan Jesus 5 – Poco efficiente in fase di contrasto.

Mario Rui 5.5 – Deve costantemente cercare di mettere una pezza sulla differenza fisica con gli avversari.

Anguissa 5.5 – Più in palla fisicamente, ma la cosa non apporta benefici alla squadra.

(Simeone s.v.)

Lobotka 5.5 – Annullato dalle marcature avversarie.

Traorè 5 – Solo fumo e niente arrosto. Sconsigliato per le scampagnate pasquali.

(Zielinski 6 – Entra misteriosamente in palla.)

Politano 5 – Per nulla incisivo nelle giocate.

(Lindstrom 5 – Poche iniziative, ma sbagliate.)

Osimhen 6 – Il suo è più un agone fisico, che calcistico. Eppure qualche fastidio a Carnesecchi, in giornata di grazia, lo provoca.

Raspadori 4 – Prestazione nulla sull’out mancino. Come spesso accade in qualsiasi altra zona del campo. Vuoi vedere che il problema non è il ruolo?

(Ngonge 6 – Almeno corre.)

Calzona 4 – Raccoglie degnamente l’eredità di Garcia e Mazzarri. Scelte sbagliate, manovra fumosa, difesa inesistente. D’altra parte, non è che lo si sia preso in prestito dal Brasile.