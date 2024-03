LA PARTITA – Atalanta, 3 squilli per l’Europa: il Napoli resta a -9 dalla zona Champions

Il Napoli si inginocchia prima del fischio d’inizio, in stile Black Lives Matter, come segno di vicinanza a Juan Jesus. Ma le due settimane di polemiche e di pausa nazionali sembrano da subito aver inciso nella testa e nelle gambe degli azzurri, mai in partita nei primi 45’. L’Atalanta domina fisicamente e con qualità: dopo appena 2’ Miranchuk in ripartenza centra il palo e per gli azzurri scatta subito il campanello d’allarme. Che resta però inascoltato. La Dea passa al 26’ con Miranchuk, libero e solo a due passi dalla porta, lesto a girare in rete un tocco di tacco di Pasalic dopo azione confusa e in mezzo alle proteste – inutili – napoletane per una spinta di Scamacca su Rrahmani. Il Napoli si vede solo con un colpo di testa debole di Osimhen che non impensierisce Carnesecchi, il resto è monologo bergamasco: Meret salva due volte in uscita, prima su Pasalic e poi su Kolasinac, ma nulla può quando all’ultima azione del primo tempo Scamacca ruba palla a Juan Jesus in uscita, fa sponda con Miranchuk e poi da fuori lo fulmina in diagonale per il raddoppio Atalanta.