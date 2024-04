Infortunio Olivera – L’esterno sinistro uruguaiano resterà fermo ai box per almeno 15 giorni, si spera di riaverlo con la Roma

L‘infortunio del difensore sinistro Mathias Olivera, uscito anzitempo, domenica scorsa a Monza, per un problema muscolare, tiene in ansia il Napoli chiamato a cercare di non perdere il treno europeo, in questo finale di stagione. Del resto, la squadra azzurra non manca l’appuntamento nelle competizioni continentali da ben 14 anni, per cui non ha alcuna di intenzione di interrompre questo bel trend. Ma, adesso, serve una rosa al completo che giochi alla morte per continuare sulla falsariga del match con i brianzoli. Olivera rappresenta un giocatore importante che dovrà alternarsi con Mario Rui nel ruolo di terzino mancino. Gli esami strumentali eseguiti dallo staff medico societario hanno riscontrato, per l’uruguaiano, una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Per quanto riguarda i tempi di recupero, si parla di 15/20 giorni, il che significa che Olivera mancherà sicuramente contro il Frosinone e contro l’Empoli. La speranza è quella di poterlo recuperare per il big match del 27 aprile prossimo, a Fuorigrotta, con la Roma. Dunque, per le prossime due gare toccherà al portoghese Mario Rui coprire la corsia bassa di sinistra.