Calciomercato – il neo ds azzurro incontra gli intermediari di David, centravanti canadese del Lille che, per cederlo, chiede 50 mln di euro

Il nuovo direttore sportivo del Napoli si è messo già in moto per programmare la prossima stagione, sondando il terreno per i futuri acquisti. Dando per scontata la partenza dell’attaccante nigeriano Osimhen, c’è bisogno di un sostituto alla sua altezza. Sul taccuino di Manna, il primo della lista è David, centravanti canadese in forza al Lille, società che chiede 50 milioni di euro per il suo cartellino, ma la dirigenza azzurra ne ha offerti 35. Per la cronaca, anche Victor Osimhen fu acquistato dal club d’oltralpe. A tal proposito, si sono già incontrati gli intermediari del bomber e il fresco ds dei partenopei che ha ottenuto il benestare della Juventus per lasciare, anzitempo, il club bianconero. Pertanto, si è intavolato il discorso per un’operazione che si potrebbe chiudere positivamente, visto che il nordamericano avrebbe accettato l’ingaggio di tre milioni offertogli dalla società azzurra. David ha dato la sua disponibilità al trasferimento, a prescindere da come il Napoli concluderà questa stagione da dimenticare in fretta. Il calciatore dovrebbe firmare per cinque anni, percepemdo, come detto, un ingaggio di 3 milioni all’anno, più bonus legati al suo rendimento e agli obiettivi raggiunti dalla squadra. Tuttavia, ci saranno ancora da disxcutere l’inserimento, nel contratto, di una clausola rescissoria e i diritti di immagine. Intanto, Jonathan David, giocherà, questa sera, contro l’Aston Villa. Finora, nella Ligue 1 francese, l’attaccante canadese ha realizzao 16 reti, solo Mbappè ha fatto meglio con 24. Su di lui, naturalmente, non vi è solo il Napoli, vari club di Premier lo hanno nel mirino, quindi, bisognerà affrettarsi per battere la concorrenza sul tempo.

Fonte : Gazzetta dello Sport