LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Osimhen straordinario, che qualità Fabian Ruiz

OSPINA 6: qualche incertezza forse nel gol subito e poi annullato dal VAR. Per il resto del match solita affidabilità e qualità anche nel gioco di piede. DI LORENZO 6,5: gara disciplinata in ripiegamento, preziosi e puntuali anche le discese a favorire il gioco offensivo della propria squadra. MANOLAS 5,5: ancora troppo errori di impostazione, meglio nel secondo tempo dove esibisce sufficiente solidità difensiva KOULIBALY 7: dominante, è il leader difensivo della squadra. Al centro, oggi, non si passa. MARIO RUI 6: qualche errore di misura nei cross, ma dietro oggi è preciso e puntuale. FABIAN RUIZ 8: grande prestazione al di là del gran gol, orchestra tutta la manovra del Napoli con geometrie pregevoli e qualità. DEMME 7: straordinaria sagacia tattica, è l’equilibratore del gioco azzurro. ZIELINSKI 6,5: se avesse anche la continuità sarebbe un top player. Quando si accende illumina tutta la manovra offensiva del Napoli. POLITANO 6: qualche errore tecnico, ci può stare perché corre tanto e sgobba lungo tutto l’out di destra. OSIMHEN 8: grande partita non solo come punto di riferimento offensivo, ma è bravo anche a ripiegare e a fare sentire il fisico. Gol di prepotenza il suo in una delle sue proverbiali galoppate. INSIGNE 6,5: qualità e presenza preziosa nelle due fasi. Oggi, insolitamente ‘egoista’, va’ un paio di volte al tiro quando avrebbe potuto, anzi dovuto premiare il compagno meglio piazzato. ELMAS S.V. MERTENS S.V. non trova lo spunto giusto per accendersi. LOZANO 6: ammonizione che avrebbe dovuto evitare, sarà squalificato per il big-match contro l’Inter. BABAYOKO S.V. fa legna in mezzo al campo, senza far danni.

Vincenzo Letizia

