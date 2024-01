ANTICIPI DI A DEL SABATO – 20esima giornata: Inter rullo compressore, successi anche per Napoli e Verona, pari tra Genoa e Torino

Si sono disputati ieri quattro anticipi relativi alla ventesima giornata del campionato di serie A. Questi i risultati:

Napoli – Salernitana 2-1

Genoa – Torino 0-0

Verona – Empoli 2-1

Monza – Inter 1-5

Dunque gli azzurri di Mazzarri riassaporano il gusto della vittoria, battendo, in rimonta, seppur a fatica, nel recupero i corregionali della Salernitana, sempre più ultima in classifica. La capolista Inter travolge il Monza a domicilio con un punteggio pirotecnico che mette in chiaro la supremazia assoluta, di questa stagione, della squadra di Simone Inzaghi che naviga verso il tricolore a gonfie vele. Infine importantissimi tre punti, in ottica salvezza per i gialloblù del Verona, che hanno sconfitto, nello scontro diretto l’Empoli. Oggi sono previsti altri quattro incontri, partendo dalle 12,30 con la gara Lazio – Lecce, quindi nel primo pomeriggio sarà la volta di Cagliari – Bologna, seguita, alle 18 da Fiorentina- Udinese. La domenica del pallone si concluderà con il posticipo serale fra Milan e Roma. Questo primo turno del girone di ritorno, continuerà domani con la gara tra Atalanta e Frosinone, per poi chiudersi, martedì sera, con l’ultimo posticipo Juventus – Sassuolo.