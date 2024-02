ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs GENOA – Mazzarri ritrova tutti gli effettivi

Vigilia di campionato per il Napoli di Mazzarri, che ritrova, dopo lungo tempo, tuti gli effettivi. Anche Osimhen, ieri, è sbarcato all’aeroporto di Capodichino e stamane svolgerà l’unico allenamento in gruppo, in vista dell’anticipo di domani pomeriggio, a Fuorigrotta, contro i rosssoblù del Genoa, Entrambe le contendenti sono reduci da sconfitte nell’ultimo, pesantissima quella della formazione di Gilardino che è stata travolta, a Marassi, dall’Atalanta, mentre gli azzurri hanno perso di misura, a San Siro, sponda rossonera. Il Napoli, per coltivare ancora quel barlume di speranza di arrivare tra le prime quattro non può più sbagliare, deve soltanto infilare un filotto di vittorie nelle prossime partite che lo vedono incontrare, in sequenza, dopo il Genoa, il Cagliari ed il Sassuolo, in trasferta, con la parentesi europea, dell’andata degli ottavi di finale di Champions, con il Barcellona, gara in calendario, in quel del Maradona, mercoledì 21. Diversi dubbi assillano Mazzarri, il quale, tuttora, non è riuscito a colmare le lacune della squadra, rimasta alla ricerca di un’identità. Il curriculum del tecnico toscano, da quando è tornato a sedere sulla panchina azzurra, è nettamente negativo, la pecca più evidente sta nel fatto che l’attacco latita, essendo restato a seccon in ben nove gare della sua gestione. Se non segni non vinci, è lapalissiana. Per tentare di tornare al successo Mazzarri, rispolvererà il modulo di Spalletti, quel 4/3/3 che l’anno scorso aveva portato al terzo tricolore della storia partenopea. Dal momento che oramai Zielinski non ha più la testa al Napoli, il buon Walter deve capire che c’è un Lindstron che, ultimamente, ha dato segni evidenti delle sue doti, per cui dovrebbe andare fuori il polacco e dentro il danese, un giocatore che può portare imprevedibilità e forza alla manovra offensiva dei partenopei. Ma, naturalmente, questa mossa il tecnico toscano di San Vincenzo non la farà. Dal canto suo, l’allenatore genoano, con il suo 3-5-2, ha ostentato, finora, un gioco semplice ma produttivo con delle verticalizzazioni rapide. Nel Napoli, tornato a disposizione Meret, dovrebbe essere lui titolare, così come potremmo rivedere in difesa il brasiliano Natan e il portoghese Mario Rui. Azzardiamo, qundi, le due probabili formazioni che calcheranno il terreno di gioco di Fuorigrotta:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Veniamo, ora, ai numeri di questa partita: il Napoli ha disputato, contro il Genoa, in 4 competizioni, 124 partite complessive, ottenendo 47 vittorie, 41 pareggi e 36 sconfitte. Inoltre ha realizzato 173 gol e ne ha subiti 155. Relativamente alla sola serie A, le gare giocate sono 101, in cui gli azzurri hanno conquistato 40 successi, 35 pareggi e 26 sconfitte, mettendo a segno 148 reti contro le 119 dei liguri. Come ricorderete, il match di andata terminò col punteggio di 2 a 2, con la rimonta azzurra, dopo il 2 a 0 del Grifone. In panchina vi era ancora Garcia. L’utima vittoria interna dei partenopei risale al 15 maggio del 2022, partita finita 3 a 0. Direttore di gara dell’incontro sarà Sacchi di Macerata.