Il punto sulla A dopo la 24esima giornata

Facciamo il punto sulla A dopo la ventiquattresima giornata, che tuttavia si chiuderà questa sera con l’ultimo posticipo in programma a San Siro tra Milan e Torino: la capolista Juventus, vittoriosa sul Brescia per 2 a 0, ora è sola al comando con un punto di vantaggio sulla Lazio, che battendo l’Inter nello scontro diretto di ieri sera, al’Olimpico, per 2 a 1 l’ha scavalcata in classifica. Si conferma squadra di alta classifica anche l’Atalanta che ha sconfitto in casa la Roma con l’identico punteggio dei biancocelesti. La formazione di Gasperini si gode il quarto posto solitario, sopravanzando i gialllorosssi di ben 6 punti. Per quanto riguarda gli altri risultati di giornata registriamo il successo del Lecce, sulla Spal per 2 a 1, quelli esterni del Genoa per 3 a 0 a Bologna, della Fiorentina, a Marassi per 5 a 1, del Parma, a Reggio Emilia, per 1 a 0 contro il Sassuolo ed infine quello del Napoli a Cagliari per 1 a 0. La squadra di Gattuso, sulla stessa falsariga di Milano, in Coppa Italia, ha espugnato la Sardegna Arena grazie ad un’altra rete capolavoro di Dries Mertens, salito a quota 120, oggi ad una sola lunghezza dal record di Hamsik. L’nico pari di questo 24 esimo turno si è registrato alla Dacia Arena tra Udinese e Verona.

Questo articolo è stato letto 53 volte